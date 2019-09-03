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Tuttuğu balığı kepçe ile sudan çıkarttı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde Sakarya Nehrinde oltayla yaklaşık 25 kilogramlık yayın avlayan vatandaş, olta yardımıyla çıkaramadığı balığı kiraladığı kepçe ile sudan çıkarttı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Sakarya Nehrinde oltayla yaklaşık 25 kilogramlık yayın avlayan vatandaş, olta yardımıyla çıkaramadığı balığı kiraladığı kepçe ile sudan çıkarttı.


Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde Sakarya Nehrinde oltayla yayın avlayan Hikmet Yıldızparla isimli vatandaşın oltasına yaklaşık 25 kilogram ağırlığında yayın takıldı. Olta ile balığı çıkartamayan amatör balıkçı çevrede çalışma yapan kepçeden yardım istedi. Balığın kepçe yardımıyla sudan çıkartılması ise vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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