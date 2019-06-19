TÜVASAŞ Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, çalışanlar ve davetliler katıldı.

“Reform niteliğindeki hizmetler”

Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir konuşma yaptı. Turhan konuşmasında reform niteliğindeki hizmetler yaptıklarından bahsetti. Turhan, “Ulaşım, bir ülkenin gelişmişliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en görünür kriterlerin başında gelmektedir. Zira ulaşım öyle bir alan ki ülkelerin, toplumların kalkınma, refah ve sosyal hamlelerinde itici güç teşkil eder. Bunun yanında ulaşım modlarını birbirinden ayırmak, birini diğerine tercih etmek veya birini diğeriyle ikame etmeye kalkmak çok da doğru değildir. 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu yapılırken, 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demiryolu yapar hale geldik. Ayrıca, neredeyse yarım asır boyunca tek bir çivinin dahi çakılmadığı adeta yok olmaya terk edilen, artık insanların unutmaya başladığı demiryolu, adeta yeniden hayat bulmuştur. Neticede bakımsızlıktan çürümeye terkedilen hatlar yerlerini modern olanlarına, kağnı gibi giden trenler yerlerini yüksek hızlı trenlere bırakmaya başlamıştır. Şehirlerimizi demiryoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık. Yani Pekin'den Londra'ya ulaşım mümkün. Marmaray, Gebze Halkalı Banliyö Hattı, şehir içi metrolar, Yüksek Hızlı Tren Hatları, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi gibi reform niteliğindeki hizmetlerdir” dedi.

“2020 yılının sonunda raylarla buluşacak İnşallah”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan sözlerinin devamında, “Son 16 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturduk. İşte Tüvasaş'ta Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleri, Erzincan'da ray bağlantı malzemeleri üreten tesisleri kurduk. Kardemir'e yüksek hızlı tren rayları ürettirmeye başladık. Kırıkkale'de tekerlek üretimi için Makine Kimya ile işbirliğine gittik. Yerli üretim çalışmaları kapsamında sadece 2018 yılında 150 adet yeni nesil milli yük vagonu ürettik. Tülomsaş ve Tüdemsaş tarafından 2018 yılında toplamda bin 33 adet konvansiyonel yük vagonu ürettik. Dünyada 4. ülke olarak, dizel ve akülü olarak çalışabilen hibrit lokomotifi prototip olarak ürettik. Tüm bunlar için hamdediyoruz. İnşallah, Milli Elektrikli Tren Setlerinin tasarımı ve üretimi görevinde de başarıya ulaşılacaktır. Bu manada açılışını yaptığımız bu tesis, çok büyük önem arz etmektedir. Burada üretilecek Alüminyum Gövdeli Elektrikli Tren Setlerinin ilki, inşallah bu yılın sonunda raylara indirecektir. Bu projeden elde edilecek bilgi-birikim ve teknik kabiliyetlerle, tasarım çalışmaları devam eden 225 km/h hızındaki Elektrikli Tren Setleri de 2020 yılının sonunda raylarla buluşacak inşallah. Yani Tüvasaş'ın Yüksek Hızlı Tren setleri üretimi için geri sayım başlamıştır. İnşallah o büyük coşkuyu da hep birlikte yaşayacağız. İşçisinden mühendisine yöneticisinden teknikerine bu çarkların dönmesinde emeği olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.