Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı olacağına yönelik istihbarat aldı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda Vakıf Mahallesi otoban köprüsü yakınındaki ağaçların arasında iki ayrı poşet içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet toprak testi ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 şahsın nöbetçi savcı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.