Üç katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Çökekler Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.