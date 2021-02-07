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Üç kişilik ailenin yaşadığı evde yangın çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç kişilik ailenin yaşadığı ev, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın neticesinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç kişilik ailenin yaşadığı ev, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın neticesinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, diğer evlere sıçramadan söndürülerek, olası bir facianın önüne geçildi.


Yangın, Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi D010 karayolunun Balıklar Deresi mevkiinde bulunan iki katlı betonarme binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz K.'ye ait olan ve içerisinde üç kişilik ailenin bulunduğu evin salonundan alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Ailenin durumu fark etmesi ve evden çıkması üzerine durum itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Karasu ve Kocaali İtfaiye Amirliklerine bağlı ekipler sevk edildi. Evi bir anda saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.


Uzun süren soğutma çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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