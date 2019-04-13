Sakarya'nın Hendek ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi D-100 karayolu Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.C. idaresindeki 81 EF 249 plakalı otomobil, S.E. idaresindeki 81 FN 754 plakalı otomobil ve A.Y. idaresindeki 54 VH 904 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü S.C., sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.