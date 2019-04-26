Uçurtma şenliğinde minikler gönüllerince eğlendi

Sakarya'da, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde, minikler teknolojiden uzak bir gün geçirerek gönüllerince eğlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Turizm Komisyonu öncülüğünde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun futbol sahasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen şenliğe Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ve kırsal okullardan gelen çocuklar katıldı. Çocukların teknolojiden uzak bir şekilde büyümeleri için düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar uçurtmalarını kendileri yaptı. Gün boyu gönüllerince eğlenen miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu. Etkinliğe katılan öğrenciler, şenlikte arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiklerini dile getirerek çok güzel bir gün geçirdiklerini ve etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

"Bizler buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz"

Şenlikte açıklama yapan SATSO Turizm Komisyonu Başkanı Taner Belge, “Bizler turizm komisyonuyuz fakat sosyal proje olarak, 23 Nisan çocuk bayramı haftası dolayısıyla yaklaşık 200 çocuğumuzun bulunduğu bir uçurtma şenliği düzenledik. Bunu da komisyonumuzun sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizi planlarken amacımız çocuk bayramı nedeniyle çocuklarımızı eğlendirmekti. Ve burada özellikle sevgi evlerimiz ile kırsal bölgelerde bulunan okullardaki çocuklarımıza öncelik verdik. Çocuklarımız sadece uçurtma uçurmak ile değil, gülerek, koşarak, eğleniyor. Bizlerde buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

"Teknolojiden uzak bir gün geçirdiler"

Uçurtma şenliğine öğrencileriyle birlikte gelen Beden Eğitim Öğretmeni Mine Bektaş, “Bu etkinliğe öğrencilerimle beraber geldim. 23 Nisan çocuk bayramı haftası olduğu için çocukların eğlenebilmesi ve daha fazla mutlu olabilmesi için böyle bir organizasyon düzenlendi. Bizde bugün burada bu şenliğe katıldık. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Teknolojiden uzak, bir çocuğun çocukluğunu yaşayabilmesi için bu organizasyonun gerçekleştirilmesinden gurur duyuyoruz. 23 Nisan çocuklarımızın bayramı ve bütün çocuklar mutlu olsun” diye konuştu.