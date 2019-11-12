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Uçurtmalar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uçtu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde, Atatürk İlkokulu 10 Kasım Atatürk’ü anma günü programları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde, Atatürk İlkokulu 10 Kasım Atatürk'ü anma günü programları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.


400 öğrenci ve 400 velinin katıldığı etkinlikte çocukların yanı sıra büyüklerde uçurtma uçurmanın heyecanını tekrardan yaşadılar. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “10 Kasım Atatürk'ü anma günü programları kapsamında 400 öğrenci ve 400 veli Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde buluştu. Çocukların uçurtma uçurmanın heyecanını, büyüklerin ise çocukluk yıllarını tekrardan hatırladığı etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra farklı sosyal etkinliklere kapılarını açan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bu tarz sosyal etkinlikler devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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