UEFA Konferans Ligi: CFR Cluj: 0 - Shakhtyor Soligorsk: 0

Ön Eleme ilk maçında Romanya Ligi ekibi CFR Cluj, Sakarya'da karşılaştığı Belarus ekibi Shakhtyor Soligorsk ile 0-0 berabere kaldı.

Ön Eleme ilk maçında Romanya Ligi ekibi CFR Cluj, Belarus takımı Shakhtyor Soligorsk ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Karşılaşmayı Ioannis Papadopoulos, Konstantinos Nikolaidis, Vasileios Nikolakakis hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya CFR Cluj; Simone Scuffet, Andrei Burca, Danijel Graovac, Constantin Paun, Roger, Ciprian Deac, Bismark Adjei-Boateng, Gabriel Debuljuh, Lovro Cvek, Yuri Matias ve Camora 11'iye çıktı. Shakhtyor Soligorsk ise Maksim Plotnikov, Nikola Antic, İgor İvanovic, Ardit Krymi, Fessou Meme Euloge Placca, Milos Satara, Nikita Korzun, Zaim Divanovic, Yegor Filipenko, Luka Simunovic ve Vitor Correia Da Silva 11'i ile mücadele etti.