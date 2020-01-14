Ulaşım Yönetim Merkezi 7 bin 740 vatandaşın şikayetine baktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşların ulaşımla alakalı şikayet ve taleplerini daha hızlı değerlendirmek adına kurulan Ulaşım Yönetim Merkezi, 7 bin 740 vatandaşın talebini kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu. Ulaşım Yönetim Merkezinde anlık kavşak kontrolleri, toplu taşıma araçlarının takip edilmesi, gelen taleplerin kayda alınarak ilgili birimlere aktarılması, sonuçlandırılan taleplerin vatandaşlara geri bildirilmesi ve toplu taşıma duraklarına yapılan hatalı parklanmalara anlık müdahale için ekiplerin yönlendirilmesi gibi faaliyetler aralıksız sürdürülüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımız ALO153 Çağrı Merkezini arayıp 1'i tuşlamaları ile direkt olarak Ulaşım Yönetim Merkezi'ne bağlanabiliyor. Aynı zamanda mobil uygulamalar, kurumsal sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da gelen talep ve istekler uzman personeller vasıtasıyla kısa süre içerisinde sonuçlandırılıyor. 7 bin 740 başvurunun dağılımında telefon ile yapılan başvurular yüzde 59 ile birinci sırada yer alıyor. Bu da UYM'nin kurulmasının ne kadar doğru bir adım olduğunu ortaya çıkarıyor. Diğer başvuruların dağılımı ise şöyle; elektronik ortamdan yapılan başvurular yüzde 23 ve diğer kurumlar aracılığıyla gelen başvurular yüzde 18'dir. Yüksek teknoloji ile geliştirilmekte olan Akıllı Ulaşım Sistemleri'nden faydalanarak hizmet kalite standardını artırıp konforlu ulaşım sağlamak en önemli hedefimizdir” denildi.