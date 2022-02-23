Ulaşıma ve lojistiğe nefes olacak 75 milyon liralık projeye başlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 75 milyon liralık yatırım yapılan ‘Yeni Otoban Girişi' projesine başladı.

Şehrin girişini rahatlatan Sakarya Köprülü Kavşağı Projesi'nden sonra Sakarya'ya yeni bir otoban girişi kazandırılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun da hizmete alınmasıyla birlikte otoyollara bağlantı ihtiyacı oluşan Sakarya'ya yeni otoban girişi için ilk kepçe vuruldu. ‘Yeni Otoban Girişi' için haberi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şantiye ziyaretinde verdi. Yüce; Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayacak olan çalışmayla ilgili tüm detayları aktardı. Başkan Yüce, yeni otoban girişinin ilk etabının Erenler Pekşenler bölgesinden başlayıp Bekirpaşa Kozluk mevkiinde kurulacak olan yeni gişelerde son bulacağını ifade ederek, 40 milyon TL'lik kamulaştırmanın büyükşehir tarafından tamamlandığını söyledi. Bu projede en yakın girişi Arifiye'de olan otoyoldan Adapazarı, Erenler, Serdivan ve kuzey bölgesine girişte zaman kazandıracak yeni gişeler inşa edilecek. Transit ulaşım, lojistik ve ticaret ağına değer katacak, Karasu Limanı ve tüm OSB'lere alternatif oluşturacak 2 bin 500 metrelik bu yol aynı zamanda trafiğin kent merkezine dengeli şekilde dağılmasını sağlayacak. Yüce, 75 milyon TL'ye mal olacak projenin şehre katacağı değeri tüm teknik detaylarıyla anlattı.

“40 milyon TL'lik kamulaştırma tamam”

Bu bağlantı yolunun şehrin ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendireceğini vurgulayan Yüce, “Görevde bulunduğumuz süre içerisinde 4 koldan şehrimizin kalkınması ve yenilenmesi için gündüz gece çalışıyoruz. Bu çalışmalardan biri de Pekşenler'den şehrimize bağlanacak yeni otoban girişi projesi. Sakarya'mıza yakışan ve daha pratik çözümler sunan alternatif bir otoban girişi için göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalara başladık. Proje çizimlerini ve fizibilite çalışmalarını hazırladık. Daha sonra da Karayolları Genel Müdürlüğümüzün onayına sunarak kabulünü sağladık. Karayolları Genel Müdürlüğü 29 Aralık 2020 Salı Günü belirlenen güzergahlardaki otoban gişe giriş-çıkışları için gerekli olan ihaleyi gerçekleştirdi. Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak planlanan güzergahlardaki 40 milyon TL'lik kamulaştırma çalışmalarını tamamladık. 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde yapılacak yeni yol ile D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantı sağlayacak ve şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendireceğiz” dedi.

“Sakarya transit ulaşım ve ticari güzergahta bir numara olacak”

Başkan Yüce, bu çalışmayla Sakarya'nın transit ulaşım ve ticari güzergahlarda bir numara olacağını ifade ederek, “Toplam bedeli 75 milyon 282 bin 334 TL olan proje Sakarya'mıza hayırlı olsun. Şehrimizin konumu ülkemizdeki pek çok şehre nazaran avantajlı durumda bulunuyor. Ülkemizin lokomotif bölgelerinden olan Marmara Bölgesinde yer alıyoruz. Anadolu'nun ve Karadeniz'in Marmara ve İstanbul ile bağlantısının sağlandığı noktada yer alıyoruz. Yapılacak yeni girişler ile Sakarya şehir içi ulaşımında bulunan ana damarlarından birini doğrudan bahsettiğim otoyollar ile bağlayacağız. Böylece hem OSB'ler arası bağlantıyı tesis edecek hem de OSB'lerle otoyollar arasında alternatif bir güzergah oluşturacağız. Şehrimizi transit ulaşımda ve ticari güzergahlarda bir numara yapacağız inşallah. Bu proje ile Karasu Limanın hinterlandının gelişmesine katkı sağlayacağız. Alternatif bağlantı yolları ve güzergahlarıyla limanın ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendireceğiz" diye konuştu.