Ulaşımda akıllı direklerle kolaylık sağlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yeni bir uygulama daha hayata geçiriliyor. Yeşil Enerji ile Akıllı Çözümler ‘Akıllı Direk Endirek' sistemi ile vatandaşlar; USB Şarj, temassız şarj, ücretsiz internet ve akıllı aydınlatmalardan yararlanabilecekler. Şehrin farklı noktalarına kurulan ‘Akıllı Direk Endirekler olası afet durumlarında toplanma noktası görevi de üstlenecek.

Yeni çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Vatandaşlarımızın dolmuş veya otobüs beklerken internetten faydalanmaları, telefonlarını şarj edebilmeleri ve aydınlatma sistemlerinden yararlanabilmeleri için Yeşil Enerji ile Akıllı Çözümler ‘Akıllı Direk Endirek' çalışmasını hayata geçiriyoruz. Serdivan Mavi Durak, Serdivan AVM ve Erenler Yunus Emre Parkı'nda sistemlerimizi kurmuş bulunuyoruz. İnşallah yakın bir zamanda yeni direklerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturacağız” dedi.

Pistil sözlerinin devamında, “Her geçen gün artan akıllı telefon kullanıcısı ile ortaya çıkan şarj sorununa güneş enerjisi ile telefonları şarj etme imkânı sunan ‘Akıllı Direk Endirek' yeşil enerji ile çevreci bir çözüm sunuyor. Güneş enerjisi ile enerji depolayan ‘Akıllı Direk Endirek' ile ortama bir dinamizm katılırken günümüzde temel ihtiyaç haline gelen enerji ihtiyacı da karşılanmış olacak. Olası doğal afetlerde ‘Akıllı Direk Endirek' hiçbir şehir şebekesi elektriğine ihtiyaç duymadığı ve tamamen güneş enerjisiyle çalıştığı için her koşulda kesintisiz toplanma noktası olarak da hizmet sunabilecek “ifadelerini kullandı.