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Ulaşımda yaz saati uygulaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Haziran Çarşamba günü belediye otobüslerinde yaz saati uygulamalarına geçiliyor.


Bu kapsamda 1, 4, 15, 19K, 21K, 22K, 26, 28 nolu belediye otobüsü hatlarının hareket saatleri yeniden düzenlenmiştir. Uygulama 13 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2018-2019 eğitim öğretim döneminin bitmesi nedeniyle bazı Belediye Otobüsü hatlarında 19 Haziran Çarşamba günü yaz saati uygulamasına geçilecektir. Bu kapsamda 1, 4, 15, 19K, 21K, 22K, 26, 28 nolu belediye otobüsü hatlarının hareket saatleri yeniden düzenlenmiştir. 13 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek uygulama için vatandaşlarımız değişiklik yapılan belediye otobüsü hareket saati bilgilerine Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden (www.sakarya.bel.tr) veya SAKUS mobil uygulamasından ulaşabilir. Hemşerilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına güncellediğimiz hat bilgileri doğrultusunda hareket edebilirler” ifadelerine yer verildi.

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