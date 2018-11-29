İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışmasında kazananlar belli oldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) ile Gizem Frit Firmasının ortaklaşa düzenlediği “9.

Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması”nın ödül töreni yapıldı.


SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde düzenlenen ödül törenine SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Gizem Frit Genel Müdürü Veysi Küçük, STMF Dekanı Prof. Didem Atiş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Sanayi ve üniversite işbirliğinin akla mühendislik ve diğer bilimleri getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Savaşan, ancak bu işbirliğinin sanat tarafının unutulduğunu kaydetti. Rektör Savaşan, “Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz ile Gizem Frit firmasının işbirliğinde düzenlenen bu yarışmadan dolayı, emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ederim. Yarışmaya katılan ve ödül alan genç sanatçı arkadaşlarımızı takdir ediyorum. Ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Organizasyonun küçük bir yarışma olarak başladığını ve süreç içinde uluslararası bir yarışma haline geldiğini belirten Gizem Frit Genel Müdürü Veysi Küçük, “Amaçlarımız büyük. Her geçen sene üzerine biraz daha katarak devam etmeyi düşünüyoruz. Sizlerin katılımları bizim için çok önemli. Jüri üyelerimiz Alberto Bustos olmak üzere diğer akademisyen ve bu konuda ciddi emek sarf eden arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim” diye konuştu.


Rektör Prof. Dr. Savaşan ve Küçük, ödül töreninin ardından yarışmada yer alan eserlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.