‘Uluslararası Medya Ödülleri' gecesinde ödül yağacak

17 Mayıs 2022 tarihinde Gökhan Burak Gürsoy'un organizatörlüğünde gerçekleşecek ‘Duse Mimarlık Uluslararası Medya Ödülleri' gecesinde sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok isme ödül yağacak.

Daha öncesinde gerçekleştirdiği birçok başarılı ödül gecesinde adından söz ettiren Gökhan Burak Gürsoy, ses getirecek bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. ‘Kadına Şiddete Hayır' sloganı ile farkındalık oluşturabilmek amacı ile hazırlanan gecede sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok önemli isim yer alacak. 17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek ödül gecesine; Mahmut Tuncer, Aydemir Akbaş, Kadir Ezildi, Cansever, Çetin Altay, Tayfun Sav, Aleyna Dalveren, Bülent Mert, Yaşar İpek ve Ömer Faruk Bostan olmak üzere birçok isim katılım gösterecek.

Sektörlerindeki başarılarından dolayı ödül alma heyecanının yaşanacağı gecenin canlı yayını ise Youtube üzerinden yayınlanacak. Ayrıca gecede birçok büyük firmada kendi alanlarında ödüllendirilecek. Gecenin sunumu ise Oyuncu/Sunucu Vahe Kılıçarslan ve Sunucu Özlem Demir tarafından gerçekleşecek.