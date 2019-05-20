Uluslararası Öğrenci Merkezinden Balkanlardaki liselere ziyaret

Sakarya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi, Karadağ ve Bosna Hersek'i ziyaret etti.

Nitelikli uluslararası öğrencilerin Sakarya Üniversitesinde eğitim görebilmelerine imkân sağlamak için proaktif bir tutum sergilemeyi benimseyen merkez, ilk ziyaretini 21-27 Nisan tarihleri arasında Balkan ülkelerinden Sırbistan'ın Sancak Bölgesi, Karadağ ve Bosna Hersek'e gerçekleştirdi.

Sırbistan'da Sancak Bölgesi, Karadağ'da Rozaje ile Podgorica ve Bosna Hersek'te Mostar ve Saraybosna şehirlerindeki liselere yapılan ziyaretler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan ve Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Mücahit Özdemir'in katılımı ile gerçekleştirildi.

Liselerde öğrenci ve öğretmenlere Sakarya ve Sakarya Üniversitesi hakkında sunumlar yapılarak, öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Türkiye'ye yakından ilgi gösteren öğrencilere, Sakarya Üniversitesi'ndeki bölümler, burs imkânları ve Üniversiteyi tanıtıcı konular hakkında yapılan bilgilendirmeler yanında okul yöneticileri ile başarılı öğrencilerin yönlendirilmesi için özel görüşmeler gerçekleştirildi.

Eğitim-öğretim içerikli görüşmeler yanında, ileride farklı alanlarda iş birliği imkanlarının tespiti ve ilgili ülkeler hakkında bilgi edinmek amacıyla Türkiye'nin diplomatik temsilcileri de ziyaret edilerek, Saray Bosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman ve Karadağ Podgoritsa Büyükelçiliği Müsteşarı Bleda Kaçar ile resmi görüşmelerde bulunuldu. Ayrıca diplomatik görüşmeler kapsamında Sancak Bölgesindeki Boşnak Milli Konseyi de ziyaret edildi. Konseyin yöneticilerinden Dr. Sulejman Ugljanin, Prof. Dr. Sait Kocapor, Prof.Dr. Jasmina Curic ve Dr. Fuad Bacica`nın katıldığı görüşmede, Türkiye ve Sancak bölgesi arasında yapılacak işbirliklerinde Sakarya Üniversitesi'nin katkı sunabileceği konular istişare edildi. Karadağ'da ise Rozaje Belediye Meclis Başkanı Sayın Almir Avdiç ile öğrencilerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Sakarya Üniversitesi yöneticileri tarafından yapılan ziyaretlere öğrencilerin yanında yerel yöneticiler tarafından da büyük ilgi gösterildi. Ziyaretlere Sırbistan Sancak Bölgesi'nde ve Karadağ'daki ulusal basın da ilgi gösterdi.

Balkanlara yapılan tanıtım gezisini değerlendiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Sakarya Üniversitesine nitelikli öğrencilerin seçilmesi için yeni tesis edilen Uluslararası Öğrenci Merkezi bünyesinde stratejiler belirlediklerini ve bu kapsamda ilk faaliyetleri olan ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Ziyareti değerlendiren Merkez Müdürü Hakan Aslan, “Sahaya inerek öğrencilerle çok yakından iletişim kurma imkanımız oldu. Kaliteli ve üniversitemize değer katacak öğrencilerle tanıştık. 20 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında uluslararası öğrenci başvurularını alacağız. İnşallah başta ziyaret ettiğimiz şehirlerden olmak üzere Balkanların birçok yerinden nitelikli öğrencilerin Üniversitemize kayıt yaptıracaklarını düşünüyoruz” dedi.