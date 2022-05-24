Uluslararası öğrenicilere Türk kültürü tanıtıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından uluslararası öğrencilere sosyal ve kültürel etkinliklerle Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Uluslararası Gençlik Şöleni düzenlendi. Şölene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in ‘Dünya Dili Türkçe' konulu konferansı ile başlayan şölende daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi ve atölyeler gezildi. Farklı yörelerden oyunlar ve müzik dinletisi ile kültür harmonisi oluşturuldu. Ödüllü yarışmalarla öğrenciler kıyasıya rekabet etti. Abdal Topluluğu gösterisi ve yöresel yemek sunumu şölenin diğer etkinlikleri arasında yer aldı.