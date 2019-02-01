Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi'nde imzalar atıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen imza törenine SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, SAÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan, İŞKUR ve firma yetkilileri katıldı.

Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi (UTEP), iş dünyasındaki değişim ve gelişim talebine karşılık olarak, ihracat yapma isteğinde olan firmalar veya hali hazırda ihracat yapan ve ihracat bölümlerini güçlendirmek isteyen firmalara destek olmak amacıyla hayata geçirildi. UTEP firma - aday eşleştirmeleri 31 Ocak tarihinde tamamlandı. Projenin ilk etabında 25 aday ile eğitimlere başlanacak. Proje kapsamında Sakarya' da Uluslararası Ticaret konusunda yetişmiş bir iş gücü oluşturma ve firmalara ihracat konusunda kapasite artırma imkânı sağlanacak. Çalışanların maaşlarını ve sigortalarını 6 ay boyunca İŞKUR tarafından ödenecek. Adaylar, iki hafta boyunca SAÜ ve SUBÜ eğitmenleri tarafından uluslararası ticaret eğitimi alacak ve 6 ay boyunca işyeri tecrübesi kazanacak. Adaylara ve firmalara altı ay boyunca ihracat mentörleri destek vermeye devam edecek.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan üniversite sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekerek, “Proje kapsamında hem uygulamalı hem de teorik bazlı eğitimler verilecek. Ürünleri, üretmek ile iş bitmiyor. Lojistiğini yapmak, ürünleri tüketiciye ulaştırmak gerekiyor. Bizler iç talebin yanı sıra ihracata da önem vermeliyiz. Bu proje, yetişmiş insan gücünün sektörle buluşturularak uluslararası ticaretin geliştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak. Disiplinler arası bu projede hem üniversitelerimiz hem de işadamlarımız elini taşın altına koyuyor. Proje hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise, “Sakarya'nın ulusal anlamda, projeler kapsamında bir model olma rolü var. Bu proje ile de başarı çıtasını yükselteceğine inanıyorum. Çünkü sonuç odaklı ve sürdürülebilir çalışmalar yürütüyoruz. Bizler birlikte güçlüyüz, tek başımıza zor olanı hep birlikte kolay hale getirmek için gayret ediyoruz. Bir de ürettiğimiz projelerde ‘Sahaya inmeden olmaz' diyoruz. Öğrencilerin uygulamayı görmeden tam anlamıyla öğrenmeleri mümkün olmayacağı gibi meslek sahibi olarak mezun olduklarında yetkinlikleri de yeterli olmaz. Biz bu çalışmalarla ekonomiye katkı sağlarken kaliteli insan gücünü de yetiştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.