Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretim kongresi düzenlendi

Sakarya Üniversitesi TÖMER öncülüğünde organize edilen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen “Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Kongresi” Yunanistan'da düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öncülüğünde her yıl farklı ülkelerde organize edilen “5. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Kongresi” 27-28 Haziran 2019 tarihlerinde Natioanal and Kapodistran Atina Devlet Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Her yıl farklı bir tema belirlenen Kongre'nin bu yılki teması “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı” olarak belirlendi. Kongre'de, teknoloji ve bilişim alanında Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Şimşek, yabancı dil öğretimi ve Türkçe öğretimi alanlarından Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Senemoğlu, University of Göttingen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stavros Spoketeas, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'nden Prof. Dr. Nurcan Delen Karaağaç ve Prof. Dr. Cemal Yıldız davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 12 farklı ülkeden 100'ün üzerinde akademisyenin katıldığı kongre'de, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji kullanımı başta olmak üzere yabancılara Türkçe öğretiminin diğer konularında tebliğler sunuldu.