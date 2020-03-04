Umre'den dönen kadında korona virüsü şüphesi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan ve Umre'den dönen bir kadın korona virüsü şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine negatif basınçlı sedyeyle sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesinde yaşayan ve Umre'den dönen F.B., isimli kadın, öksürük şikayetinin arttığını söyleyerek Kaynarca İlçe Hastanesine başvurdu. Hastanedeki doktorlar korona virüsü şüphesiyle kadının Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmesini istedi. Hastane içindeki hastalara ve hastane çalışanlarına maske dağıtılırken hasta F.B., negatif basınçlı sedyeyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İzolasyonlu odada müşahede altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.