Üniversite rektörlerinden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

Sakarya Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın da aralarında bulunduğu 189 üniversiteden rektörler, dokuz dilde hazırladıkları bildirileri OSTİM Teknik Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna ilan ettiler.

189 üniversite rektörü yayınladıkları bildiri ile Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı. Akademisyenlerin bildirisinde, “Uluslararası insan hakları yargı kurumlarını, İsrail'in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak, görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz” denildi. Rektörlerin Filistin İçin Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı öncesi açılış konuşması yapan Prof. Dr. Fatih Savaşan “20. yüzyıl boyunca Filistinlilerin yaşadığı hak gaspları ile geçirdik. Maalesef 21 yüzyılın ilk çeyreği de İsrail Terör Devleti'nin yükselen şiddetine tanık oluyor” dedi.

İnsan Hakları, mülkiyetin dokunulmazlığı, demokrasi, uluslararası toplum gibi kavramların insanlığın tecrübesinden süzüldüğünü belirten Prof. Dr. Savaşan, “Dünya halkları İsrail Terör Devletinin hak ihlallerine bu defa şiddetli tepki gösterse de kurumsal yapılar maalesef çifte standartlarını sürdürmektedir. Kurumsal yapıların sessizliğine rağmen başta Edward Said, Norman Finkelstein gibi akademisyenler olmak üzere akademisyenler şiddet sarmalına çok ciddi tepki vermektedirler” diye konuştu.

Çağrının farklı dillerde okunmasının ardından rektörler, el sallayarak Dünya kamuoyunu Filistinlilerle dayanışmaya davet ettiler.