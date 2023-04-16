Ünlü isimlerin yer aldığı filmin bir bölümü Sakarya'da çekildi

Birçok ünlü ismin yer aldığı ve yakın zamanda vizyona girecek olan Aile Meselesi filminin bir bölümü Sakarya'nın Hendek ilçesinde çekildi.

Yönetmenliğini Metin Kuru'nun üstlendiği, başrolde ise Halil Ergün, Ufuk Kaplan, Ayşen İnci, Hilmi Özçelik gibi ünlü isimlerin yer alacağı Aile Meselesi filminin bir bölümü Sakarya'nın Hendek ilçesinde çekildi. 6 Nisan'da ilçenin çeşitli bölgelerinde başlayan çekimler, yaklaşık 10 günlük çalışmanın ardından son buldu. Filmin ilçenin tanıtımına da katkı sağlayacağı düşünülürken, usta oyuncular da ilçe hakkındaki yorumlarını anlattı.

"Yağlı boya tablo gibi ve insanları sıcacık"

Hendek'te çekilen filmin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Ufuk Kaplan, "İlçenin çok güzel doğası var. Ben bir deniz aşığıyım hatta biraz önce arabada, 'Deniz olsaydı ben burada yaşardım, hiçbir yere de gitmezdim' dedim. Birçok fotoğraf çektim, yağlı boya tablo gibi ve insanları sıcacık. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ülkemin bütün insanları sıcacık ama buranın insanları ayrı bir sıcak" dedi.

Halil Ergün ise "Çok sevindik çünkü ilgileniyorlar, hemen dostluklarımız kuruldu. Çarşıda gezerken, sokakları dolaşırken, mekanlara geldiğimizde. Tabii şahsi olarak insanların beni sevmeleri ve beni bağırlarına basmaları beni çok sevindirdi" diye konuştu.