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Unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde unutulan bir çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde unutulan bir çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.


Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın çantasını çiçeklerin olduğu taşın üstünde unuttu. Çantayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra çantasını unuttuğunu fark eden kadın olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.


Çantayı inceleyen polis ekipleri çantayı kadına teslim etti.

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