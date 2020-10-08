ÜTİK, Rusya Ticaret Temsilcileri ile bir araya geldi

Rusya Federasyonu temsilcileri ile bir araya gelen Üretim ve Ticaret Kurulu (ÜTİK) Başkanı Özkan Pınar, “Rusya'da yatırım yapan binlerce Türk şirketi, keza Türkiye'de hatta Sakarya'da yatırım yapan onlarca Rus şirketi var” dedi.

Ev Rusya İhracat Merkezi'nin kuruluşu nedeni ile Sakarya'da organize edilen yemeğe Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov ve Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilci Başdanışmanı Hakan Coşkun katıldı. Açılış konuşmasını yapan ÜTİK Başkanı Özkan Pınar, Rusya ile Türkiye'nin birbirinden vazgeçemeyecek kadar yakın ve yüksek hacimli ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Türk-Rus ilişkilerinin hükümet başkanları düzeyinde oluşan dostluk ile altın dönemlerini yaşadığını belirterek, Sakarya ile hem konum hem gelişmiş sanayisi, tarım altyapısı ve üretici kültürü ile ortak projeler geliştirilebileceğini ifade etti. Nizhny Novgorod bölgesi Sakarya'dan birçok firmanın otomotiv ve silah sistemlerini konusunda iş birliği yapabileceğini, ayrıca Volga-Don nehirleri ve kanal üzerinden denize ulaşım imkanı ile Karasu limanını da aktif olarak kullanılabileceğini hatırlattı.

Her iki ülkenin de mukayeseli üstünlük alanları var

Sakarya'da onlarca Rus şirketi olduğunu belirten Üretim ve Ticaret Kurulu Başkanı Özkan Pınar, “Dostlarımızın olduğu hiçbir yer bize uzak değil, yabancı değil. Rusya'da yatırım yapan binlerce Türk şirketi, keza Türkiye'de hatta Sakarya'da yatırım yapan onlarca Rus şirketi var, biz artık sadece ithalat ve ihracatı değil, yerinde yatırımı konuşmalıyız. Her iki ülkenin de mukayeseli üstünlük alanları var. Özellikle Sakarya'nın Karasu Limanına sahip olması lojistik maliyetlerini oldukça düşürüyor. İstiyoruz ki, Türkiye'nin otomotiv sanayisinin merkezlerinden biri olan Sakarya'da Gaz Türkiye ile başlayan Rus yatırımları yenileri ile devam etsin” dedi.

Tüm desteği vermeye hazırız

Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi RadikGimatdinov, “Rusya İhracat Merkezi, olarak hem kendi ulusal şirketlerimize hem de Rusya'dan ithalat veya yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerine danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Ancak hizmetlerimiz 4 ana başlıkta yoğunlaşıyor. Pazar ve ürün araştırması, alacak sigortası, güvenli partner bulunması ve finansman. Bu imkanların kullanılması için tüm desteği vermeye hazırız. Türk iş insanlarını imkanlarımızı paylaşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Tataristan, Türk yatırımcılarının ikinci evi

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği Başdanışmanı Hakan Coşkun, “Küçük ve orta ölçekli Türk yatırımcıların yanı sıra Türkiye'nin en büyük üretim holdinglerinden birçoğunun da yatırımlarının olduğu Tataristan, iş yapma kolaylığı açısından birçok fırsatlar ve teşvikler sunuyor. Yatırımcılar kendilerini memleketlerinden uzak hissetmediği bu bölge ile özellikle Sakarya'nın otomotiv yan sanayi endüstrisi buluşturmak için özel projeler üzerinden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.