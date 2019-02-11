Uyuşturucu imalathanesine baskında 124 kilo shank ele geçirildi

Sakarya'da polisin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği baskında 124 kilogram 800 gram shank maddesi ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Arifiye ilçesinde bir skank imalathanesine baskın düzenledi. Baskında 315 kök ekili skank maddesi, iş yerinde 97 kilo 350 gram skank maddesi, şüphelilere ait araçta da 27 kilo 450 gram skank maddesi olmak üzere toplam daralı ağırlığı 124 kilo 800 gram gelen skank, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.