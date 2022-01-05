İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu maddeyle yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri 2022 yılının ilk uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Denizköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda H.S. isimli şahıs, üzerinde bir miktar eroin maddesi ile yakalandı. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.