Uyuşturucu tacirlerine jandarma engeli: 2 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, kavanozlar içerisinde satışa hazır 9 kilo 250 gram kubar esrar ve alüminyum folyoya sarılı halde 50 gram metamfetamin ele geçirilirken, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, değerlendikleri ihbar üzerine harekete geçerek Dokurcun Sultanpınar Yaylasında E.C. ve M.Ö.Ö. isimli şahısların evinde arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen arama neticesinde kavanozlar içerisinde satışa hazır vaziyette 9 kilo 250 gram kubar esrar, alüminyum folyoya sarılı halde 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla alakalı gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.