İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandılar

Sakarya’da polis ekiplerinin takibine takılan 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Sakarya'da polis ekiplerinin takibine takılan 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri aracı takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi neticesinde ekipler, araç içerisindeki E.B., M.E., A.D. ve V.K. isimli şahısların yanına gelen E.A. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şahısların uyuşturucu alışverişi esnasında operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada da 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve V.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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