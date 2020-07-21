Uz. Dr. Şahinkuş, korona virüs ve kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı anlattı

Dr. Salih Şahinkuş korona virüs ve kalp hastalığı arasındaki bağlantı hakkında bilgiler vererek, vücudun aktif ve güçlü bir bağışıklık sistemini sürdürmesine yardımcı olmak için taze sebze ile meyve üretimi ve bol su içilmesini önerdi.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Salih Şahinkuş, korona virüs ile kalp hastalığı arasındaki bağlantı hakkında bilgiler verdi. Virüs ile alakalı birçok şeyin bilindiğini ancak bilgi kirliliği ve yanlış bilgilerin de mevcut olduğunu aktaran Şahinkuş, kalp hastalığı teşhisi olan bireylerin korona virüsü daha şiddetli geçirme riski konusunda vatandaşları uyardı. Uz. Dr. Şahinkuş, “Tüm dünyada insanların günlük yaşamını kötü etkileyen ve pandemiye neden olan korona virüs viral enfeksiyonu ile ilgili pek çok şey bilinmiyor. Bir de üstüne bilgi kirliliği ve yanlış bilgiler mevcut. Kalp hastaları da beklendiği gibi endişeleri yüksek olan hastalar. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, kalp hastalığı teşhisi olan bireylerin Covid-19 enfeksiyonunu daha şiddetli geçirme riski var” dedi.

Kalp hastalarının önlemlere daha dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Salih Şahinkuş, “Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu veya hipertansiyon ileri yaşların hastalığı olduğu için bu kişiler enfeksiyona yakalandıklarında topluma göre daha şiddetli yaşıyorlar. Bu nedenle tüm kalp hastalarımızın enfeksiyondan korunmak için sosyal mesafe ve ellerin sık sık ve uygun bir şekilde yıkanması gibi genel koruyucu önlemlere dikkat etmelerini özellikle öneriyorum. Sadece kalp hastalığı bulunan hastalarımızın değil, kalp hastalığı gelişmesi için risk faktörü bulunan hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları olan ya da sigara içen bireylerin de virüse karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Maalesef bu virüs kalp damarlarındaki plağın (yağ birikintisi) yırtılmasına ve kalp krizine neden olabilir. Ayrıca kalp kası enfeksiyonuna ve kalpte ritim bozukluğu gelişimini tetikleyebiliyor, bu yüzden bu hastalıklarla mücadele eden hastalarımızı daha dikkatli olmaya teşvik etmek isterim” diye konuştu.

Korona virüsün kalpte hasar oluşturma mekanizmaları ve doğrudan kalp kası tutulumu yoluyla kalp yetmezliği gelişmesine ve daha önce teşhis edilmemiş kalp hastalığı olan insanlarda kalp damarlarındaki yağ plaklarının dengesini bozarak kalp krizini tetikleme durumunu yaratma ihtimalinin olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şahinkuş, “Korona virüsü nedeniyle, ateş ve akciğerdeki enfeksiyonla mücadele eden vücutta kalp kaslarının da hızlı çalışması gerekir. Bu durumda yeteri kadar oksijenlenemeyeceği için kalp dokusunda da hasar meydana gelebilir. Bazı tansiyon ilaçlarının hastalarımızda virüse yakalanma riskini ya da virüsün daha ölümcül olma ihtimalini arttırdığı söylenmektedir; fakat bunlar yanlış, kanıtlanmamış bilgilerdir. Bu ilaçları kullanan ve faydasını gören birçok hastamız var. Hastalarıma ve tabi ki bütün hastalara önerim, tansiyon ilaçlarıyla ilgili endişeleri varsa bizlere danışarak ilaç değişikliği veya doz değişikliğine gitmeleri, kendi başlarına karar vermemeleri, yanlış bilgilerden sakınmalarıdır. Pandemi sürecinde benim gördüğüm başka bir sıkıntı ise hastalarımızın virüs kaparım endişesi ile hastanelere gitmekten uzak durmaya çalışmasıdır. Bazı hastalar belirgin şikayetleri olsa bile hastanelere gelmek istemiyor. Hatta salgından önceki döneme göre kalp krizi geçiren hastalarımızın bile göğüs ağrısı şikayeti başladıktan uzun saatler geçtikten sonra hastaneye geldiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Tedavi geciktikçe kalp hastalıkları kötüye gidebilir

Hastanede gerekli önlemlerin alındığını ve şikayeti olan hastaların hastaneye başvurmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyleyen Şahinkuş, “Halbuki kalp krizinde erken müdahale bizim için çok önemlidir. Çünkü tedavide gecikme kalp krizinin ölüm ya da hasar bırakma riskini artırmaktadır. Hastanelerde mümkün olduğunca virüsten korunma için önlemler almaya çalışıyoruz. Bu yüzden herhangi bir şikayetleri olduğunda hastaneye başvurmaktan çekinmemelerini öneriyorum. Bu arada acil olmayan randevulu girişimsel kardiyovasküler tedavi yöntemleri için de benzer bir durum geçerlidir. Sadece İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle planlanmış olan yaklaşık 28 bin yatarak kalp tedavisi işleminin ertelendiği bildirildi. Bu birikmiş işlemler daha da artarsa, hastaların tedavileri geciktikçe kalp hastalıkları kötüye gidebilir” ifadelerini kullandı.

Doktora gelmekten çekinmeyin

Mevcut kalp hastalığı olan veya kalp hastalığı riski taşıyan bireylere önerilerde de bulunan Uz. Dr. Salih Şahinkuş, “Virüs kapmış hasta olan insanlardan uzak durun, bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruyun. Toplu alanlarda, riskli yerlerde maske takın ve çıkarmayın. Ellerinizi sık sık en az 20 saniye boyunca sabun ve ılık suyla iyice yıkayın. Dışarıdayken toplu yaşam alanlarından olabildiğince uzak durmaya çalışın, gözünüze, ağzınıza, burnunuza dokunmaktan kaçının. Kendi kararınızla vitamin takviyesi ve bitkisel destekler almayın. Vücudun aktif ve güçlü bir bağışıklık sistemini sürdürmesine yardımcı olmak için taze sebze ve meyve acısından zengin bir diyet ve bol su içilmesi önerilmektedir. Taze sebze ve meyveler, vitamin haplarına kıyasla daha fazla miktarda gerekli besin maddesini içerir. Vitamin eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız tedavi için mutlaka doktorunuzdan tavsiye alınız. Kalple, tansiyonla ilgili bir şikayetiniz olduğunda bunu ihmal etmeden, virüsten korunma önlemlerini alarak, bizlere gelmekten çekinmeyiniz. Kalp hastaları için çok önemli olan ve benim de her hastama önerdiğim yürüyüş egzersizlerini ihmal etmeyin. Bunun için daha tenha saatleri ve yerleri tercih edebilirsiniz” dedi.