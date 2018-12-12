Uzm. Dr. Aydın Sarı, "Gribe yakalanmamak için tedbiri erkenden alın"

Dr. Aydın Sarı, gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Dr. Aydın Sarı, bu mevsimlerde yaşlıların ve çocukların gribal enfeksiyonlara yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Sarı, tedbirlerin erkenden alınması ve dinlenerek doğru vitaminlerin vücuda depolandığı takdirde hastalıkların daha kolay bir şekilde atlatılabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Aydın Sarı, “Özellikle bünyesi zayıf olan çocuklar ve yaşlılar gribal enfeksiyonlara dikkat etmelidirler. Bu aylarda hasta olan çocuklarımız konuşurken ve hapşırırken mikrop yaydıkları için okula gidiyorlarsa bu hastalıkları geçene kadar okula gitmemelerini öneriyoruz. Bu şekilde diğer çocukların korunması sağlanabilir” dedi.

"Vücudunuzu dinlendirin"

Mevsimsel olarak uygun giysiler giyilmesi ve C vitamini olan meyvelerle beslenilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Aydın Sarı, “Mevsim değişikliği dediğimiz sonbahardan kışa girerken havaların soğuması, buna bağlı olarak bünyesi zayıf olanlar ve alerjisi olanlar da bu şikayetler daha fazla hissedilmektedir. Bünyesi alerjik olanlar da özellikle grip ve nezle mikroplarının daha fazla etkisinin görülmesi olası bir durumdur. Özellikle üst solunum yolu, nezle ve grip ile başlayan şikayetlerin, direnci düşük çocuklar da akciğerlere inip alerjik reaksiyonlara ve astıma kadar yol açabiliyor. Çok fazla olmasa da yan etki olarak kulak iltihaplarına kadar da gidebilmektedir. Gripte ki en önemli tedaviye yardımcı olacak etken ‘dinlenmektir.' Mevsimsel olarak uygun giysiler giyilmeli ve C vitamini olan meyvelerle beslenmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

"Özellikle çocuklar ve yaşlılar"

Konuşmasına devam eden Sarı, yaşlılar ve çocukların gribal enfeksiyonlara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söyleyerek, “Yediğimize, içtiğimize ve giydiklerimize dikkat etmediğimiz zaman; nezle ve griple başlayan rahatsızlıklarımızın orta kulak iltihabı, akciğer enfeksiyonları ve çok nadir de olsa zatüreye kadar gidebilen şikayetlere yol açmaktadır. Alerjisi olan çocuklar da özellikle astım ve nefes alırken zorlanma dediğimiz şikayetlerle karşılaşıyoruz. Bu mevsimlerde yaşlılarımızın ve çocuklarımızın gribal enfeksiyonlara yakalanma riski daha yüksek. Tedbirlerimizi erkenden alırsak, gerek dinlenerek gerekte doğru vitaminleri kendi vücudumuzda depolarsak hastalıkları kolay bir şekilde atlatabiliriz. Bu aylarda hasta olan çocuklarımız konuşurken ve hapşırırken mikrop yaydıkları için okula eğer gidiyorlarsa hastalıkları geçene kadar okula gitmemeleri ve diğer çocukların korunması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.