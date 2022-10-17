Üzüm üreticinin yüzünü güldürüyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 85 bin ton rekolte beklenen üzüm Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye Temmuz ayında ise hasadına başlanan ve Ekim ayının sonun kadar devam edilen üzüm çiftçinin yüzünü güldürdü. 28 bin dönüm dekar arazide ekilen üzümden yaklaşık 85 bin ton rekolte elde edilmesi hedefleniyor. 2021 yılında çoğunluğu sirke yapımı için gönderilen üzümler bu sene sofraları süsleyerek ağızları tatlandırıyor. Geçen yıla göre daha verimli geçen hasatla ilgili konuşan Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, ilçede yaklaşık 10 çeşit üzümün yetiştiğini ve bu üzümlerin çeşidine göre de fiyatlarının tarlada 8 ila 11 TL arasında değiştiğini söyledi. Üzüm üreticisi İsmail Pehlivan ise verim ve fiyatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Türkiye'nin dört bir yanına üzüm gönderiyoruz”

Üzümün, geçen seneye göre bu sene üreticinin yüzünü güldürdüğünü aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, “Pamukova'da 28 bin dekar alan üzerinde üzüm üretimi yapılmaktadır. Bu yıl için tahmini 80-85 bin ton rekolte beklemekteyiz. Bu yıl üzüm üreticimizin gerçekten yüzü gülüyor. Fiyatlarımız tatmin edici. Şu anda beyaz üzüm 8-9, siyahta 8-11 TL arasında alıcı buluyor. Başta İstanbul, Ankara ve Karadeniz bölgesi olmak üzere hemen hemen Türkiye'nin dört bir yanına üzüm gönderiyoruz. Genellikle üreticimiz tüccara veriyor malını. Tüccarda hallere ve marketlere pazarlıyor. Bu sene üzüm üreticimiz fiyat ve rekolteden memnun. Bölgemizin toprak yapısı ve iklim şartları dolayısıyla üzümümüzün lezzet ile kalitesi tartışılmaz. Üreticimiz de yaklaşık 10 ay boyunca bunun mücadelesini veriyor. Pamukova ilçemizin bağlarından çıkan üzüm ve diğer ürünlerimiz sofraları tatlandırıyor” dedi.

“Üzüm çiftçinin yüzünü güldürdü”

Fiyatlardan memnun olduğunu belirten üzüm üreticisi İsmail Pehlivan, “Bu sene üzüm çok iyi, tonajımız ve fiyatlar iyi. Geçen sene çok sirkeliğe verdik, iç piyasaya 30-35 ton verdik. Bu sene öyle zayiatımız yok Allah'a şükür hava şartları da iyi gitti. Beklentim 60 ton. Dokuz liraya satıyoruz, fiyatlar iyi yani üzüm çiftçinin yüzünü güldürdü. Bakım Nisan ayında başlıyor ve Eylül-Ekim aylarında hasat yapıyoruz. Üzümde çeşidimiz bol, 8-10 çeşit üzümümüz var. Pamukova üzümlerimiz ülkemizin sofralarını süslüyor ve insanlarımızın ağızlarını tatlandırıyor. Üzümler şahane bu sene, çürük yok” diye konuştu.