Uzun süredir takipte olan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde çok sayıda silah, delici ve kesici aletler bulunan şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde gözaltına alındı.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takibe aldıkları Y.T. isimli şüphelinin Kazımiye Mahallesinde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gerçekleşen arama sonrasında şüphelinin evinde, 3 adet uzun namlulu tüfek, 4 adet kısa namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kesici ve delici alet ile 2 adet muşta, 1 adet namlu kapağı ve 1 adet tabanca namlu kapağı, 1 adet av tüfeği namlusu, 21 adet tabanca fişeği, 46 adet kurusıkı tabanca fişeği, 69 adet av tüfeği fişeği, 63 adet tabanca fişeği, silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif aletler ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli Y.T. gözaltına alındı.