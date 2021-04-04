İhlas Haber Ajansı

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Uzun zamandır yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da umut veren tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık korona virüs vaka sayılarını paylaştı.

Bu doğrultuda korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya, Marmara Bölgesi'nde en düşük seviyede yer aldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bu doğrultuda korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'nın Marmara Bölgesi'ndeki illerden düşük seviyelerde olması dikkat çekti. Hızla yayılan salgının Sakarya'da vaka sayılarının az olması ise umut verici oldu.

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