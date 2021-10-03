V Kanal imalatları ile yolların ömrü uzuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve'nin Burhaniye ve Küçük Saraçlı mahallesinde başlattığı V kanal imalatlarını tamamladı. Tamamlanan çalışmalar neticesinde toplamda 2 bin 100 metrelik güzergah güvenli ulaşıma için hazır hale getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği V kanal çalışmalarına devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında Geyve ilçesi Burhaniye mahallesinde bin 500 metre, Küçük Saraçlı mahallesinde ise 600 metre V kanal imalatı gerçekleştirildi.

Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, “V kanal çalışmalarımızla yolların ömrünü uzatıyor, yağmursularıyla taşınan malzemelerin tahliyesini kolaylıkla yapabiliyoruz. Kırsal mahallelerde başlattığımız çalışmalar neticesinde Geyve ilçesi Burhaniye mahallesinde bin 500 metre, Küçük Saraçlı mahallesinde ise 600 metre V kanal imalatı gerçekleştirdik. Mahallelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.