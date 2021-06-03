Vahşi depolama alanı, tarımın kalbi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Alancuma Mahallesi'nde UTÇEM projesi kapsamında 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan ve şehrin sembolü Sakarya Nehri için tehdit oluşturan çöplük alan ıslah edilerek tarım faaliyetlerine kazandırılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin tarımsal kalkınmasına katkı sunmak için başlattığı Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi(UTÇEM) projesi hız kazandı. Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi'nde bulunan 500 dönüm arazi üzerinde başlatılan proje kapsamında, Türkiye'de bir ilk olan ıslah modeli uygulamaya alındı. Proje alanında 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan 548 dekarlık arazi, üzeri toprakla örtülerek tarım faaliyetlerine kazandırılıyor. Şehrin merkezinde kötü bir görüntü oluşturan çöplük alanda yapılan bu çalışmayla, bölge sınırındaki Sakarya Nehri'nin kirlenmesi de önlenecek. Atıkların bulunduğu alan önümüzdeki günlerde 200 bin metreküp toprakla kapatılmış olacak.

Atıkların bulunduğu arazi, ıslah işlemlerinin ardından ağaçlandırılacak. UTÇEM projesinin bu bölümüne tarım meslek lisesi, konferans, eğitim salonları ve sosyal alanlar inşa edilecek. Fidan dikiminin yapılacağı arazide 25 tür ve 65 çeşit olmak üzere toplamda 15 bin 147 adet meyve fidanı dikilecek. Sakarya'nın tarımsal kalkınmasına katkı sunmak, şehir tarımını profesyonel hale getirmek ve gençlerin tarıma eğilimini arttırmak için başlatılan UTÇEM projesi kapsamında toplamda 500 dönümlük arazi üzerinde Tarım 4.0 (Akıllı Tarım Uygulamaları) uygulanacak. Alan üzerinde ayrıca bioçeşitlilik müzesi, sera, botanik bahçe, açık hava tiyatrosu, uygulamalı eğitim veren bir labirent, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, at haraları ve özel köpek eğitim alanı yer alacak.