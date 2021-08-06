Vakalar artınca karantina günleri başladı

Korona virüs vakalarının arttığı son günlerde Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 20 mahallede toplam 33 ev salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina tedbirlerinin alındığı ilçenin kapalı pazar yerinde ise bazı vatandaşların kurallara riayet etmeyerek maskesiz şekilde dolaştığı görüldü.

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs ile mücadele tüm ülkede devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar hastane ve ikametlerinde karantina altına alınıyor. Bu doğrultuda Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli başkanlığında 28 Temmuz-3 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe merkezinde 20 mahallede toplam 33 eve giriş-çıkışı yasakladı. Aileler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 9 gün süreyle karantina uygulamasına alınarak, binaların giriş-çıkışlarının kapatılmasına, kontrollerinin de İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmasına karar verildi. Karantinada olan vatandaşların ihtiyaçlarının da Sosyal Vefa Grubu tarafından karşılanması uygun görüldü.

20 mahallede 33 evin karantinaya alındığı ilçenin kapalı pazar yerinde bazı vatandaşların maskesiz şekilde dolaştığı görüldü.