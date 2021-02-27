İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vakaların artış gösterdiği Sakarya'da denetim ve tedbirler arttırıldı

Artan korona virüs vakaları sonrasında Sakarya’da tedbir ve denetimler sıklaştırıldı.

Artan korona virüs vakaları sonrasında Sakarya'da tedbir ve denetimler sıklaştırıldı. Bu doğrultuda 3'ü yabancı uyruklu toplam 4 kişiye, polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.


Sakarya'da yükselişe geçen korona virüs vakaları sonrasında kent genelinde tedbirler ve denetimler sıklaştırıldı. Cuma günü akşam 21.00'da başlayıp pazartesi sabah 05.00'da sona erecek olan kısıtlamada cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı. Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar, kısıtlamadan muaf olanlara ve mesai gözetmeksizin çalışan belediye çalışanlarına kaldı. Kent genelinde görev alan polis ekipleri ise araçları ve yayaları durdurarak izin belgeleri ile GBT kontrolü yaptı. Bu doğrultuda, polis uygulamasına takılan ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal eden 3'ü yabancı uyruklu toplam 4 kişiye cezai işlem uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.