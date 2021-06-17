Vakıf Köprüsü yeniden hizmete açıldı

Köprüde daha öncesinde yüzde 7 buçuk olan eğim, 4 buçuğa düşürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolunun üzerine yapılan ve yüksek olarak yapılması sebebi ile araç geçişlerinde problemler oluşturan Vakıf Köprüsü için Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan harekete geçti. Başkan Soykan'ın, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğu görüşme ve yazışmalar sonuç verdi. Yeniden bakıma alınan köprüde yapılan çalışmalar tamamlandı. Vakıf Köprüsü yeni haliyle tekrardan trafiğe açıldı. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Akyazı Belediyesi arasında yapılan görüşmeler ve yazışmalar neticesinde daha önce yüzde 7 buçuk olan eğimin yüzde 4 buçuğa düşürülmesi kararı alınmış ve kararın ardından köprüde çalışmalar başlatılmıştı. Çalışma süresince trafiğe kapalı kalan Vakıf köprüsü yoğun bir tempo ile baştan sona bakım yapılarak eğimi düşürüldü. İlçenin giriş ve çıkışı için büyük önem arz eden Vakıf Köprüsünde tüm çalışmalar tamamlandı. Bugün itibarı ile yeniden trafiğe açılan köprü ilçe için sevindirici bir gelişme oldu.