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Vali Çakacak, Aynalıkavak Sohbetleri'nde

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri’nin Şubat ayı onur konuğu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak olacak.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'nin Şubat ayı onur konuğu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak olacak.


Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında her ay farklı konuklarla gerçekleştirilen Aynalıkavak Sohbetleri'nin Şubat ayı onur konuğu Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak olacak. Aslen Sakaryalı olan Çakacak, Aynalıkavak Meydanı'nda Adapazarı anılarını anlatacak. Gazeteci Yazar Zeki Aydıntepe moderatörlüğünde gerçekleşecek program, 28 Şubat Cuma günü, saat 19.00'da başlayacak.

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