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Vali Kaldırım duyurdu, yüz yüze eğitime bir gün ara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.


Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışının devam etmesi sebebiyle, özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 18.01.2021 tarihinde yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

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