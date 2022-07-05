Vali Kaldırım LGS şampiyonu öğrencileri ödüllendirdi

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul müdürleri, öğretmenler ve ailelerin de yer aldığı kabulde Vali Çetin Oktay Kaldırım, öğrencilerin azmiyle şehir adına önemli bir başarı yakalandığını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, sınav sonuçları ve istatistiklerine dair bilgiler verdi. Merkezi Sınavda Türkiye birincileri arasında yer alan; Kerem Yiğit Aksu, Yiğit Yüzlü, Mert Yeşilbaş ve Yaren Yeni ile bir süre sohbet eden Vali Kaldırım, öğrencilerin gelecek planlarını, hayallerini ve düşüncelerini dinledi.

Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projelerin meyvesini almanın önemli olduğunu vurgulayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya olarak çok başarılı bir dönem geçirdiklerini ve bundan sonra da eğitim alanında daima öncü olmak için gayret göstereceklerini ifade etti. Kaldırım, “Eğitimde markalaşma yolunda hızla ilerleyen Sakarya'mızda öğrencilerimizin başarısı yalnızca kendilerini ve ailelerini değil, bizimle birlikte toplumun her kesimini mutlu etti. Bu başarılarından dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere; okul yöneticilerini, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımız yorucu bir sürecin sonunda bu başarıyı hak ettiler. Çok güzel hayalleri ve hedefleri olduğunu öğrendim. İnşallah diledikleri hayallerine ve emellerine ulaşırlar” dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Hedefi belirlemeleri önemli, farklı alanlarda eğitim alarak mühendis, mimar, doktor olacaklar var, bununla birlikte uzay bilimi olur, yazılım olur, bilişim olur, kendinizi hangi dala yakın hissediyorsanız o alana yönelin, bizler de hedefi daima yüksek tutmanızı, dünyada en iyisi olmanızı istiyoruz. Buna toplumun ihtiyacı var, milletimizin ihtiyacı var, ailelerinizin ihtiyacı var, bu başarılara ülkemizin ihtiyacı var. Hedefi belirlerken bol bol kitap okuyun, akıllı cihazları da yeterli derecede ve doğru kullanın, vaktinizi çok fazla çalmasına izin vermeyin, teknolojinin dışında sosyal ve kültürel işlere de zaman ayırın, vatana, millete faydalı olun, hepsinden önemlisi insanlığa faydalı olun, insanlığa güzel bir katkı verin. Bundan sonraki süreçte de bu başarı ve bu azim ile devam edin. Hepimiz sizlere destekçiyiz” diye konuştu.

Öğrencilerin başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek onlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Vali Kaldırım, LGS şampiyonu gençleri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.