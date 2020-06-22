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Vali Kaldırım, Sakarya'da ki görevine hızlı başladı

Sakarya’da ki görevine hızlı bir şekilde başlayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilk ziyaretini Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün evinde gerçekleştirdi.

Sakarya'da ki görevine hızlı bir şekilde başlayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilk ziyaretini Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evinde gerçekleştirdi. Ziyarette, Şehit Kaymakam Babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı veren Vali Kaldırım daha sonrasında Şehit Kaymakam Safitürk'ün kabri başında dua etti.


Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliği görevine atanan ve şehre gelmeden önce isminden birçok kez bahsettiren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, görevine hızlı başladı. Vali Kaldırım, şehirdeki ilk ziyaretini eşi Berihan Kaldırım ile birlikte Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün Arifiye ilçesinde bulunan evine gelerek gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun da katıldığı programda Şehit Kaymakam'ın ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Kaldırım, daha sonrasında baba Asım Safitürk'e Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı verdi.


Daha sonrasında Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün kabri başına giden Vali Kaldırım, dua etti.

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