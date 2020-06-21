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Vali Kaldırım Sakarya'ya gelir gelmez önünde yaşanan kazaya müdahale etti

Göreve başladığı ilk gün Taraklı ilçesini ziyaret eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkeze dönüş yolunda meydana gelen kazayı görünce aracını durdurup ilk müdahaleyi kendisi yaptı.


Geyve ilçesi Doğantepe kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç takla attı. O sırada kaza bölgesinden geçen Vali Kaldırım, olayın şokunu atlatamayan aileyi teselli ederek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kaza yerine gelmesi ile yoluna devam eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, daha sonra yetkililerle iletişime geçerek araç içerisindeki biri çocuk olmak üzere dört kişinin sağlık durumları hakkında bilgiler aldı. Vali Kaldırım, araçtaki dört kişinin de hafif yaralı bir şekilde hastaneye sevk edildiğini ve durumlarının iyi olduğu bilgisini aldı.

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