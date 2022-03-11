Vali Kaldırım uyardı: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım”

Sakarya'da etkisini arttırması beklenen kar yağışı sebebi ile Vali Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından ‘Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım' uyarısı yaptı.

Meteorolojinin uyarıları sonrasında Sakarya'da dün kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şiddetini arttırması beklenen yağış ile alakalı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyaran Kaldırım, “Kıymetli hemşehrilerim; yoğun kar yağışı nedeniyle, zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım, evlerimizde kalalım. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. Acil bir durumda veya barınma vb. ihtiyacı olanlar için 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 hizmetinizde” ifadelerine yer verdi.