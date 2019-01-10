Vali Nayir, gazeteciler ile bir araya geldi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' vesilesi ile basınla buluştu. Vali Nayir, programda çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Adapazarı ilçesinde bir restoranda Sakarya genelinde faaliyet göstermekte olan yerel ve ulusal basınla bir araya geldi. Vali Nayir programda ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin haber alma konusunda yaşadıkları bazı sıkıntıları dile getiren Vali Nayir, gazetecilik mesleğinde topluma doğru bilgileri aktarabilmenin önemli bir sanat olduğunu ifade etti.

Programda konuşan Vali Nayir, “Toplumda güç, kuvvet ifade eden hususlardan biri de medya, sizlerde onun temsilcilerisiniz. Bizler yürüttüğümüz kamu görevlerindeki önemi, sizlerin de yürüttüğünüz gazetecilikte yine bir kamu görevi olarak sorumluluğunu hissederek yaptığınıza inanıyoruz. Zor bir görev yapıyorsunuz, 7 gün 24 saat yazı kışı olmayan, yağmur ve çamuru dinlemeyen bir görev yapıyorsunuz. İlkeleri, prensipleri olan görev yapıyorsunuz. Bizde istiyoruz ki görev yaptığımız Sakaryamız hep güzel, olumlu haberlerle gündeme gelsin. Yerel ve ulusal medyada Sakarya, örnek olacak davranışlarla gündeme gelsin. İnsanımızı daha iyiye yönelterek bizler Sakaryamızın adının güzel haberlerle, olumlu haberler, örnek haberlerle duyurulmasını sağlamak" dedi.

Nayir sözlerinin devamında şöyle konuştu: "Sorumluluğu beraber paylaşıyoruz. Sizlerde, bizlerde yaşadığımız toplumun güzelliklerine ait haberleri paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağımız bir ortam istiyoruz. Kamu görevini yürütürken bizler, siz gazetecileri bir ayna olarak görüyoruz. Sizler, bizim aynamızsınız. Yürüttüğümüz faaliyetlerin neler olduğu, halktaki tepkisinin neler olduğunu sizlerin sayesinde görmeye çalışıyoruz. Sizler bizim kulağımız, gözümüzsünüz. Sizler bizim öz ve öz bir parçamızsınız. Gazetecilik görevi bir eğitim görevi, bir okul gibi halkı bilgilendiren, halkın eksik olan duygularını da yenileyen bir görev. Ortak paydamız Sakaryamız. Sakarya için yapılacak her şeyde biz teklif ve önerilere açığız. Gününüz hayırlı olsun diyorum, sağlık ve sıhhatle bu görevi yapmanızı temenni ediyorum."

Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.