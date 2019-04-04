Vali Nayir Şampiyon Görme Engellileri tebrik etti

Sakarya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Aşkın Şentürk, Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan sporcular ile birlikte Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel'in de eşlik ettiği, Antrenör Furkan Şafak, Teknik Direktör Adnan Arman ile Kulüp Yöneticisi Mehmet Terzi'nin de hazır bulundu. Kulüp Başkanı Aşkın Şentürk, Sakarya tarihinde bir ilki başardıklarını belirterek 16-17 Mart tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında 57 kulüp arasında geçen mücadelede, 9 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olduklarını söyledi. Yüzme dalında Sakarya'ya şampiyonluk getirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Şentürk, "Bu başarıda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kurum müdürleri ve kendilerine her konuda destek veren kişilerin de büyük emeği bulunuyor. Başarıda payı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, “Bir başarı varsa bu asla tesadüf değildir, mutlaka bir gayretin sonucudur, bir hedef koymanın sonucudur. Engel tanımadığınızı gösterdiğiniz gibi İlimizin yüzünü de ak etmeniz övgüye değerdir. Bu başarılar önemli, ancak bu başarılardan daha önemlisi bu başarının yeni ufuklara yelken açtırması ve sizinle birlikte Türkiye çapında farklı branşlarda da derece yapan kulüplerimiz ve sporcularımızın ortaya çıkmasıdır. Sakarya, sporla adını duyurmuş, sporla kalitesini ortaya koymuş bir İlimiz. Sizler gibi daha önceden bu spora emek vermiş arkadaşlarımızı da mutlaka takdirle yad etmemiz lazım, onlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. Sizler de bu zincirin güzel bir halkasını oluştururken, İnşallah İlimiz adına daha iyileri de başarılır. Bizler spor deyince sağlık, spor deyince arkadaşlık, spor deyince kaybetmeye tahammül gösterip kazanınca da şımarmamayı biliyoruz ve böyle umut ediyoruz. İnşallah sizler de bunların hepsinin tadına varmış ve bu sayede yeni arkadaşlar, yeni dostlar edinmişsinizdir” diye konuştu.