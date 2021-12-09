Vardiyadan çıktı sırra kadem bastı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş yerindeki vardiyasından çıkan şahıstan 2 gündür haber alınamıyor. Adeta sırra kadem basan adam için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçesinde ikamet eden 37 yaşındaki İbrahim Gümüş, 2 gün önce iş yerindeki gece vardiyasından çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gümüş'ten haber alamayan eşi ise Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Adeta sırra kadem basan adam için ekipler arama çalışması başlattı. Kendisinden haber alınamayan Gümüş'ün hayatından endişe eden ailesi ise görenlerin polis veya jandarma ekiplerine bildirmesini istedi.