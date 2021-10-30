İhlas Haber Ajansı

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Vatandaşlar güne sisle uyandı

Sakarya’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis etkili oldu.

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle yollarında görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü.


Sakarya'da sabah saatlerinde evlerinden işlerine gitmek için kalkan vatandaşlar güne sisle başladı. Kent genelinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezi, Adapazarı ilçesi ve şehrin bağlantı yollarında görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Kent merkezinde bulunan evler sisler içerisinde kalarak görünmez hale gelirken seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

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