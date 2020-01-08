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Vatandaşlar vergilerini kolay ödesin diye ilçelere tahsilat aracı gönderilecek

Gelirler Şube Müdürlüğü 31 Ocak Cuma gününe kadar Sakarya’da ki tüm ilçelere vergi tahsilat aracı gönderecek.

Gelirler Şube Müdürlüğü 31 Ocak Cuma gününe kadar Sakarya'da ki tüm ilçelere vergi tahsilat aracı gönderecek. Bu sayede Büyükşehir Belediyesine gelecek olan vatandaşlar için vergilerini daha kolay ödeme imkanı sunulmuş olacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılına ait ilan ve reklam vergisi hakkında açıklama yapılmıştı. Bu kapsamda Gelirler Şube Müdürlüğü, yeni bir proje ile 31 Ocak Cuma gününe kadar Sakarya'da ki tüm ilçelere vergi tahsilat aracı gönderecek. Bu sayede Büyükşehir Belediyesine gelecek olan vatandaşlar için vergilerini daha kolay ödeme imkanı sunulmuş olacak.

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