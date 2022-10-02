Vatandaşların bulduğu yaralı ayı tedavi altına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı.

Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda hareket edemeyen ayıyı fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, ayıyı alarak tedavi edilmek üzere Kocaeli'de bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Arka ayaklarına basamadığını fark edilen ayı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.